Profiel ’Zwarte kat’ Silicon Valley Bank Joseph Gentile werkte ook al bij Lehman

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Gaat Joseph Gentile (kleine foto) ook bij SVB de dans ontspringen? Ⓒ ANP/HH/SVB

Twijfelt u wel eens over de prestaties die u levert op uw werk? Joseph Gentile, de administratief leidinggevende van de investeringsbank van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB), zat eerder ook al hoog in de boom bij Lehman Brothers vlak voordat die bank ten onder ging. „Dit kun je niet verzinnen”, schreef iemand over hem op Twitter. „Nu begin ik het te snappen!”, tikte een ander.