Wat verdient een... gemeenteraadslid?

Premium Financieel

Minst gebouwd onder VVD-bestuur: zo veel nieuwe huizen kreeg jouw gemeente erbij

Gemeenten met de VVD in het bestuur bouwden de afgelopen vier jaar het minst, zo blijkt uit een data-analyse van De Telegraaf. Gemiddeld werd er 3,52% aan huizen toegevoegd per gemeente: 782 woningen. In gemeenten met ChristenUnie en SGP in het college werden iets meer huizen gebouwd, waar VVD en CD...