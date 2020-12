Bioscoopreus AMC staat te wankelen door coronacrisis

AMC heeft wereldwijd circa 1000 bioscopen en is goed voor meer dan 11.000 bioscoopschermen wereldwijd. Via de keten Odeon is AMC ook in veertien Europese landen actief, maar niet in Nederland. Zonder nieuw geld is de kas van AMC volgende maand leeg.

Om levensvatbaar te blijven volgend jaar wil het bedrijf meer aandelen gaan uitgeven. Ook zou naar Europese geldschieters worden gekeken en wordt met potentiële investeerders gesproken. AMC onderhandelt onder meer met verhuurders over uitstel of kwijtschelding van verplichtingen

Bioscoopketens wereldwijd worden hard geraakt door de crisis. In verschillende landen moesten filmzalen verplicht dicht. Daarnaast zakten de bezoekersaantallen in doordat bezoekers geen risico wilden nemen om besmet te raken. De situatie werd nog erger toen filmstudio's besloten om grote filmreleases uit te stellen, waarmee nog meer klanten wegbleven.

AMC ziet de bezoekersstroom in vierde kwartaal van dit jaar met 92 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder. Eerder werd al besloten om een aantal bioscopen te sluiten. In grote steden als de New York en Los Angeles is het nog niet gelukt filmzalen weer te heropenen.