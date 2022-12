Premium Het beste van De Telegraaf

Column: is het einde van China’s zero-covidbeleid echt nabij?

Door teeuwe mevissen

China kent nog altijd een streng coronabeleid. Ⓒ ANP/HH

Dat de wereldeconomie onder flinke druk staat is inmiddels welbekend. Maar dat de redenen daarvoor per land verschillen wordt wel eens vergeten. De reden waarom de Europese economie het moeilijker heeft, is natuurlijk het gevolg van de energie crisis met als aanjager de inval van Rusland in Oekraïne. China voert echter een andere strijd. Waar in de rest van de wereld de samenleving weer is geopend, houdt China vooralsnog vast aan het zero-covidbeleid om de pandemie te bestrijden. Maar wanneer China de binnenlandse economie echt wil laten herstellen, zullen ze, wat het huidige covidbeleid betreft, van koers moeten veranderen. Gelukkig zijn er signalen die wijzen op een andere strategie, maar of dit ook echt een snel einde van het huidige strikte beleid betekent is zeer de vraag.