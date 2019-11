Protest Hongkong kan KLM-vluchten dwarsbomen

Amsterdam - De stevig opgelaaide protesten in Hongkong kunnen de komende weken de vluchten van en naar de stadstaat in de war schoppen. Daarvoor waarschuwt luchtvaartmaatschappij KLM. Die raadt reizigers aan de vluchtstatus in de gaten te houden en wijst ook op de mogelijkheden van omboeken en annuleren.