Belegger weegt winstalarm Gemalto

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index staat woensdag naar verwachting voor een lagere opening. Daarmee volgt de hoofdgraadmeter in Amsterdam het voorbeeld van de beurzen in de VS en Azië. Op de financiële markten blijven twijfels bestaan over het economische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Op het Damrak zal er vooral aandacht zijn voor Gemalto, die met een winstwaarschuwing naar buiten kwam.