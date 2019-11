Hoofd AI-onderzoek Microsoft vertrekt

Shum, die al 23 jaar bij Microsoft werkt, heeft onder andere een doctoraat in robotica. Hij was één van de oprichters van het onderzoekslaboratorium van Microsoft in Peking. Ook gaf hij leiding aan de productontwikkeling van de Bing-zoekmachine. Hij vertrekt per 1 februari. Wel blijft hij na die datum aan als adviseur van topman Satya Nadella en mede-oprichter Bill Gates.

Details over de toekomstplannen van Shum werden niet bekendgemaakt. Bekend is dat onderzoekers met expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie erg in trek zijn. Zeker omdat technologiebedrijven volop investeren in het gebruik van AI, ook om de concurrentie te slim af te zijn.