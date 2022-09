Vakbonden tevreden over vangnet Brand-personeel: ’Jammer voor Wijlre’

Premium Columns

Ondernemers zitten klem tussen twee krachten

Wie gaat de extreme inflatie compenseren? Doet het kabinet dat via belastingen, toeslagen en een unieke ingreep in de energierekening? Of doen de vakbonden dat door torenhoge looneisen te stellen? Het beeld van de afgelopen dagen is dat beide dat proberen te doen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Z...