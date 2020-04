Bedrijven ontspringen de dans bij corona-boetes

De Inspectie SZW heeft 550 meldingen binnengekregen die te maken hadden met bedrijven die zich niet aan de corona-maatregelen hielden, maar deelde alleen waarschuwingen uit. Het merendeel van de klachten gaan over misstanden bij grote bedrijven in de detailhandel. Als bedrijven de richtlijnen overtreden, kunnen zij een boete krijgen die kan oplopen tot 4000 euro.

De manier van handhaven is noodgedwongen aangepast vanwege de uitbraak van het coronavirus, bevestigt een woordvoerder. „Alleen bij ernstige arbeidsongevallen of serieuze arbeidsuitbuiting gaan we nog langs. Voor corona-gerelateerde klachten hebben we tot nu toe geen fysieke controles gedaan.

Dat heeft te maken met verantwoordelijkheid richting onze inspecteurs. Die kunnen we niet meer zomaar overal naartoe sturen. Daarom werken we nu met een speciaal meldformulier. Zodra er klachten binnenkomen bellen we met het bedrijf of schrijven een handhavingsbrief. Wij merken dat veel werkgevers zich verbeteren na zo’n waarschuwing. Er zijn er ook die het niet doen, maar die houden we goed in de gaten. We sluiten niet uit dat we alsnog boetes gaan uitdelen. ” Vakbond CNV noemt het ’ongehoord’ dat bedrijven nog geen boetes hebben gehad.

"De dans ontspringen"

„Terwijl particulieren massaal worden beboet bij overtreding van de RIVM-richtlijnen, ontspringen bedrijven de dans”, zegt voorzitter Piet Fortuin. „Voor bedrijven moeten dezelfde regels gelden als voor particulieren. Bijna twee miljoen werkenden voelen zich onveilig op de werkvloer. Vooral werkenden in vitale sectoren die buiten het zicht van klanten opereren, zoals de voedselsector en distributiecentra, zijn nog steeds vogelvrij. Dat komt door gebrekkige handhaving. De Inspectie SZW handhaaft nauwelijks, uit coulance naar bedrijven toe. Wij roepen gemeentelijke handhavers, boa’s en toezichthouders op om wel te handhaven binnen bedrijven.”

Toch ligt harder optreden volgens de Inspectie lastig. „Bedrijven kunnen ook niet altijd het onmogelijke doen. Als er klachten komen over te weinig beschermingsmiddelen, moet je er ook rekening mee houden dat mondkapjes soms helemaal niet beschikbaar zijn. Ook als er bijvoorbeeld te veel mensen in een werkbusje worden gepropt, kunnen wij weinig doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio. Voor alle klachten op de werkvloer blijven we vooral oproepen die aan ons door te geven.”

