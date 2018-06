Verdienen aan rokers en drinkers

Het Amerikaanse Vice Fund van USA Mutuals investeert juist in aandelen die in toenemende mate om ethische redenen worden gemeden door particulieren en pensioenfondsen.

Tabak, gokken, wapens en drank vormen de vier pijlers onder dit in 2002 opgerichte beleggingsfonds.

Goed resultaat

Beursgoeroe Corné van Zeijl van Actiam heeft meer met duurzame beleggingen. „Maar het is waar dat tabaksconcerns en gokbedrijven het heel goed hebben gedaan”, erkent hij.

Zo zijn tabaksfabrikanten volgens Van Zeijl een stuk gezonder dan hun afnemers. „Wat je er verder ook van mag vinden, die bedrijven hebben vrij trouwe klanten, geen marketingkosten en groeipotentieel in opkomende markten.”

Enige van de ’sin stocks’ waarin het Vice Fund belegt, zijn tabaksreus Philip Morris, wapenmaker Smith & Wesson, drankenconcern Constellation en hotel- en casinobedrijf Wynn Resorts.

Zondige aandelen

Volgens economisch onderzoek zijn dergelijke ’zondige aandelen’ ondergewaardeerd omdat veel beleggers ze links laten liggen. Philip Morris steeg sinds begin dit jaar al bijna 25%, Wynn kreeg er 26,2% bij. Smith & Wesson daalde daarentegen 7,5%.

„De antichrist van de beleggingswereld”, zo noemt vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB het Vice Fund met een knipoog. „Ze beleggen in sectoren die niet zo goed bekken in een portefeuille. Gebruikers gaan er dood aan en er zijn een boel verslaafden, maar die bedrijven hebben een grote cashflow.” Westerterp tekent aan dat maar weinig beleggingen geheel verantwoord zijn. „Als je heel kritisch kijkt, dan kan je bijna nergens meer in beleggen. Ook niet in Apple: die haalt grondstoffen uit Indonesië. We hebben wel eens bedacht dat je dan eigenlijk alleen telecombedrijven overhoudt.”

Beide beurskenners zeggen dat er met duurzamere fondsen ook genoeg te verdienen valt. Van Zeijl: „Daar hou je op den duur ook een betere wereld aan over.”