Bonus enkele banktopman krimpt

Het jaarinkomen van Goldman Sachs-topman Lloyd Blankfein ging met $1.000.000 terug tot $22 miljoen. Oorzaak was een slecht eerste halfjaar van 2016 voor de zakenbank in combinatie met de eerder ingezettet verandering van hoe zijn beloning wordt samengesteld.

De bestuurders krijgen alleen nog een bonus als de winst en andere prestaties bij Goldman Sachs beter zijn dan die van concurrenten.

De zwakkere prestatie van de bank afgelopen jaar verlaagde dus de beloning van Blankfein, die in 2015 nog een extra bonus van $7 miljoen had gekregen. Een deel van zijn beloning wordt betaald in aandelen.

Flinke bonussen

Jamie Dimon, hoofd van concurrent JP Morgan, kreeg dit jaar $1 miljoen extra en verdiende in totaal $28 miljoen.

Brian Moynihan van Bank of America ontving $20 miljoen, een stijging met een kwart ten opzichte van 2015.

Michael Corbat van Citigroup steekt daar bij af met een beloning van $15,5 miljoen.

Bij Wells Fargo kreeg de vertrokken John Stumpf na het schandaal met verkoop van producten en rekeningen aan klanten die ze niet wilden toch $21 miljoen. Met het cashen van zijn opties behaalde hij $83 miljoen aan inkomsten. Zijn opvolger Tim Sloan zag zijn salaris stijgen van $11 tot $13 miljoen.

Meer groei dit jaar

Gemiddeld daalden de bonussen in 2016 in de hele sector. Dit lopende jaar zullen de bonussen substantieel stijgen, tot 15% extra, aldus consultant Johnson Associates, de sterkste toename sinds 2009.

Die toename is vooral te danken aan meer volatiliteit in de markt, dankzij de komst van president Trump en zijn investeringsplannen.

De KBW Nasdaq Bank Index, die prestaties van de grootste Amerikaanse banken meet, ging in twaalf maanden tijd met 48% omhoog afgezet tegne de S&P 500 (+17%).