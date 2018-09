Staking Air France treft weinig vluchten

Dat maakte de Franse zustermaatschappij van KLM vrijdag bekend. Alleen vluchten over korte tot middellange afstanden worden getroffen. Air France verwacht alle vluchten naar verre bestemmingen gewoon te kunnen uitvoeren. Wat de driedaagse staking voor gevolgen heeft voor de dienstregeling in de twee dagen daarna, is nog niet duidelijk. Er staat extra personeel klaar om gedupeerde reizigers te helpen.

De cabinevakbonden SNPNC en UNSA-PNC zijn woedend over plannen van Air France om met een beperkt aantal vliegtuigen een nieuwe dochtermaatschappij op te zetten met lagere kosten. Het leeuwendeel van de besparingen moet namelijk worden behaald door nieuwe stewards en stewardessen aan te nemen tegen soberdere arbeidsvoorwaarden.

Paard van Troje

De bonden vrezen dat zij het paard van Troje binnenhalen als zij daar mee instemmen. De cao die de directie nu voor het huidige cabinepersoneel heeft voorgesteld, loopt namelijk over vier jaar af. Tegen die tijd bevindt de goedkopere concurrentie zich niet meer alleen buiten maar ook binnen het bedrijf, stellen zij.

Air France wil al komend najaar beginnen met de nieuwe dochtermaatschappij. Die krijgt maximaal achttien toestellen voor korte tot middellange vluchten en tien kisten die geschikt zijn voor lange routes. Daarmee moet zij marktaandeel zien te heroveren op met name de Golfmaatschappijen, op routes waar de druk op de ticketprijzen het grootst is.