Brussel akkoord met deal OCI en Adnoc

OCI en Adnoc kondigden hun samenwerking in juni aan. OCI brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in het samenwerkingsverband. Daarvan krijgt OCI 58 procent in handen en Adnoc 42 procent.

De bedrijven verwachten de overeenkomst in het derde kwartaal van dit jaar af te ronden.