Tesla gaat voor 2 miljard dollar aandelen uitgeven

Het aandeel Tesla ging in de zogeheten voorbeurshandel in New York ruim 5 procent omlaag na de aankondiging van de aandelenuitgifte. In de afgelopen zes maanden was de koers meer dan drie maal over de kop gegaan.

Topman Elon Musk heeft al aangekondigd voor maximaal 10 miljoen dollar nieuwe aandelen aan te schaffen. Niet-uitvoerend directeur Larry Ellison heeft ingetekend voor ruim 1 miljoen dollar aan stukken. De aandelen worden vanaf vrijdag verhandeld.

Tesla liet verder weten dit jaar tussen de 2,5 miljard en 3,5 miljard dollar te willen investeren. Als het die bovengrens betreft, zou dat een verdubbeling zijn van de investeringen van afgelopen jaar.