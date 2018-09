Als het voor een werknemer niet mogelijk is om buiten werktijd zijn stem uit te brengen, dan is een werkgever inderdaad verplicht om hem in de gelegenheid te stellen (vrijaf te geven) om te gaan stemmen. Het uitoefenen van actief kiesrecht valt onder de regeling voor calamiteiten- en kort verzuimverlof. Tijdens dit stemverlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon.

In de praktijk kunnen maar weinig werknemers aanspraak maken op dit stemverlof. Dat kan namelijk alleen als zij vanwege hun werktijden niet kunnen gaan stemmen. Dat is niet snel het geval. De stembureaus zijn morgen van 7.30 tot 21.00 uur open en stemgerechtigden kunnen met een kiezerspas in elke gemeente in Nederland stemmen. Werknemers hebben wel het recht om zelf hun stem uit te brengen. Werkgevers mogen niet van hen verlangen om iemand te machtigen. Als werknemers om een andere reden dan werk geen tijd hebben om voor of na het werk te gaan stemmen, zijn werkgevers niet verplicht om verlof te geven. Het mag wel.