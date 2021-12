Private investeerder voor familiebedrijf? ’Leer elkaar eerst goed kennen’

Premium Financieel

’Justitie kan niet anders dan mondkapjesdeal Sywert van Lienden verder onderzoeken’

Uitzender Randstad heeft aangifte wegens oplichting gedaan tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners in de mondkapjesaffaire. Hoe groot is de kans dat Van Lienden zich bij de rechter moet verantwoorden voor zijn miljoenenverdiensten in coronatijd? En waarom wachtte Randstad zo lang met de aangi...