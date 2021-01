’ING betrokken bij valutamarktmanipulatie’

De Taiwanese centrale bank onderzoekt volgens bronnen verschillende internationale banken waaronder ook Deutsche Bank en de grote handelaren in landbouwproducten Cargill en Louis Dreyfus.

De bedrijven zouden vorig jaar met bepaalde contracten op de graanmarkt hebben gespeculeerd op een stijgende Taiwanese dollar, om zo mede te profiteren van de duurder wordende munt. Met die speculaties was een bedrag gemoeid van in totaal 11 miljard dollar.

Volgens de centrale bank werd op die manier de marktstabiliteit in gevaar gebracht. De banken met ook JPMorgan Chase, Citigroup, Standard Chartered en Australia & New Zealand Banking Group kunnen boetes gaan krijgen of hebben al een schikking getroffen, aldus de ingewijden.

De banken wilden tegen Bloomberg geen commentaar geven op de zaak. De graanhandelaren Cargill en Louis Dreyfus kunnen geen boete krijgen van de centrale bank van Taiwan. Die zou wel informatie kunnen overgedragen aan andere overheidsinstanties zoals het Taiwanese ministerie van Financiën voor nader onderzoek.