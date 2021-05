Wel degelijk belangen voor Nederland rond Wit-Rusland

Nederlandse bedrijven die activiteiten hebben in Wit-Rusland, zijn daar nu niet zo mededeelzaam over. Daarvoor ligt de rel te gevoelig. Menig bedrijf gooit dinsdag de hoorn erop als ernaar wordt gevraagd. „Geen interesse.”

Heel nauw zijn de handelsbanden tussen Wit-Rusland en Nederland ook niet. Het land staat op plek 87 van landen waar we goederen naar exporteren, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2019 ging er voor 245 miljoen euro naar de voormalige Sovjet-staat. Dat is vergelijkbaar met de uitvoer naar Ethiopië of Curaçao.

Rusland

Toch zijn de economische belangen groot. Dat heeft alles te maken met ’grote broer’ Rusland. Een deel van de pijpleidingen waardoor Russisch gas naar Europese landen stroomt, loopt door Wit-Rusland.

Tot nu toe heeft de Europese Unie de Russische provocaties met sancties beantwoord. „Maar langzaam komt het moment dat dat niet meer genoeg is. De sancties leiden niet tot een gedragsverandering bij Rusland. Er zijn dus meer daden nodig”, zegt Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Europese integratie aan de Universiteit Maastricht.

Nord Stream 2

En dan komt de Nord Stream 2, de directe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, in zicht. De aanleg staken zou Rusland direct en heel hard raken, zegt Segers. Maar ook Duitsland en Nederland zouden hier last van hebben. Segers: „Geïmporteerd gas is een belangrijk onderdeel van onze energiemix. Zeker als de gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd.”

Tot nu heeft Duitsland altijd gezegd dat de Nord Stream 2 een commercieel project is, en dus los staat van de gespannen politieke situatie. Maar de druk op bondskanselier Merkel wordt steeds verder opgevoerd. Niet alleen binnen de EU, maar ook door de Verenigde Staten. „Tot nu toe was Nederland daar pragmatisch in. We surften mee op het Duitse argument dat de pijpleiding een commercieel project is. Maar gaat Duitsland om, dan gaat het hier ook schuiven”, zegt Segers.