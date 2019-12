'OPEC nadert deal verdere productiebeperking'

Een mindering van de productie met 500.000 vatten per dag zou de olieprijzen amper in beweging zetten, concluderen kenners. Een dergelijke stap zou gewoon een formalisering van de huidige situatie zijn. Volgens de huidige afspraken moet OPEC 1,2 miljoen vatten per dag minder produceren. In oktober was de productiebeperking van de aangesloten landen 1,7 miljoen vatten per dag, dus 500.000 vatten per dag meer dan afgesproken.

