Wat verbruikt een... zwembad in de tuin?

Bernard Vogelsang

Een middelgroot zwembad helemaal met water vullen kost al snel €25 per keer. Ⓒ ANP/HH

Op een warme zomerse dag is het heerlijk om in een verkoelend zwembad in de eigen tuin te stappen. Wie graag zo’n verfrissende duik neemt, kan dat duur maar ook goedkoop maken.