Voorzichtig begin Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York begonnen donderdag voorzichtig aan de handel. Beleggers verwerkten berichten dat China twijfelt of een alomvattend handelsakkoord met de Verenigde Staten wel mogelijk is. Verder kwam er opnieuw een vloedgolf aan bedrijfsresultaten van ondernemingen als Apple, Facebook en Starbucks, evenals wat macro-economische cijfers.