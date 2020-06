Wirecard failliet? Aandeel knalt 150% omhoog

De Duitse concurrent van het Nederlandse betalingsbedrijf Adyen zet zijn zakelijke activiteiten voorlopig voort, zo meldde het. De onderneming vroeg eerder al wel faillissement, maar de procedure loopt nog bij een rechtbank in München.

In de tussentijd rapen beleggers het aandeel van de beurs op. Het koerste €3,10, tegen €190 per aandeel op het hoogtepunt in augustus 2018.