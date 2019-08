ABN Amro daalt op groene AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,3% hoger op 539,1 punten. De AMX noteerde 0,1% in de plus op 809,9 punten.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen sloten dinsdagavond 1,2% tot 1,4% hoger. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend echter 0,3% in de min. Beleggers bleven voorzichtig vanwege het opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China.

In de AEX was ABN Amro (-4,6%) de grote verliezer. De bank boekte in het tweede kwartaal iets meer winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel moest ABN Amro een voorziening nemen van €114 miljoen in verband met een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar al zijn particuliere klanten in verband met de mogelijkheid van witwassen.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,5%) had in het tweede kwartaal last van stakingen in de Verenigde Staten, waardoor de winst daalde. Het moederbedrijf van Albert Heijn boekte wel meer omzet.

DSM (+0,6%) stond eveneens in de schijnwerpers. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse chemieconcern DuPont overweegt zijn voeding- en biowetenschappendivisie in de etalage te zetten. Naast verkoop wordt gekeken naar verzelfstandiging of een speciaal soort fusie met een ander bedrijf. Voor die laatste optie zou onder meer speciaalchemiebedrijf DSM een mogelijkheid zijn. Biotechnologieconcern Galapagos (+1,6%) was de grootste stijger in de AEX.

Ook AMX-fonds Corbion (-4,1%) kwam met een handelsbericht. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het dit jaar op eigen kracht verwacht te realiseren. Het bedrijf gaat nu uit van een autonome omzetgroei die aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 3% tot 6% zal uitkomen. Scheidend topman Tjerk de Ruiter sprak in een toelichting van gemengde resultaten bij de divisie Ingredients Solutions.

Accell liet weten zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten van de hand te doen. Beleggers beloonden de fietsenfabrikant met een plus van 2%.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kun je je hier gratis aanmelden.