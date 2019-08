ASML en Shell helpen AEX aan te sterken

Rond één uur stond de AEX-index 1,4% hoger op 544,60 punten. De AMX noteerde 1,2% in de plus op 818,50 punten. De koersenborden in Frankfurt (+1,2%), Parijs (+1,1%) en Londen (+0,5%) kleurden eveneens groen.

Elders lieten de beurzen een verdeeld beeld zien. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,2% tot 0,4% in de plus na een 1,2% tot 1,4% hoger slot op dinsdagavond. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend echter 0,3% in de min. Beleggers bleven voorzichtig vanwege het opgelaaide handelsconflict tussen de VS en China.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de aandelenbeurzen een hersteldag beleven geholpen door signalen dat China zijn eigen munt aan het stabiliseren is tegenover de dollar. Het nieuws dat Amerika volgende maand de handelsgesprekken met China wil hervatten, zorgde ook voor een afname van het pessimisme. In de voorgaande handelsdagen werden de koersen nog hard geraakt vanwege de vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Schutte wijst er op dat vooral het tempo van de dalingen beleggers rauw op het dak viel. „Met de lage handelsvolumes in de markt vanwege de vakantieperiode verwacht ik in de komende weken dat de bewegelijkheid bij de koersen een vervolg gaat krijgen waarbij herstelbewegingen en correcties elkaar afwisselen.”

De Brexit-perikelen zullen ook steeds meer naar de voorgrond gaan komen vanwege de aanhoudende onenigheid tussen Brussel en Londen over de backstop, meent Schutte. „Een vertrek van het Verenigd Koninrkijk zonder deal lijkt daarmee steeds dichterbij te komen, tenzij er een konijn uit de hoge hoed verschijnt en de Britse uittreding nog van de baan gaat.”

In de AEX drong ABN Amro het verlies terug naar een min van 1,5%. Het bankconcern boekte in het tweede kwartaal iets meer winst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel moest ABN Amro een voorziening nemen van €114 miljoen vanwege een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken bij zijn particuliere klanten. Vermogensbeheerder KBC Securities schrok van de mogelijke boete voor ABN Amro en verlaagde daarom het beleggingsadvies voor het bankaandeel in één klap van ’overwogen’ naar ’verkopen’.

Ahold Delhaize gleed 1,5% weg. Het supermarktconcern had in het tweede kwartaal last van stakingen in de Verenigde Staten, waardoor de winst daalde. Het moederbedrijf van Albert Heijn boekte wel meer omzet.

DSM (+1,1%) stond eveneens in de schijnwerpers. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse chemieconcern DuPont overweegt zijn voeding- en biowetenschappendivisie in de etalage te zetten. Naast verkoop wordt gekeken naar verzelfstandiging of een speciaal soort fusie met een ander bedrijf. Voor die laatste optie zou onder meer speciaalchemiebedrijf DSM een mogelijkheid zijn.

De overige hoofdfondsen kleurden groen. Vooral Galapagos kon op kopersinteresse rekenen en won 3,4%. De informatieleveranciers Wolters Kluwer (+2,9%) en Relx (+2,6%) fleurden eveneens flink op. De zwaargewichten ASML (+2,6%) en Royal Dutch Shell (+1,4%) hielpen de beursgraadmeter ook vooruit.

AMX-fonds Corbion dook 3,8% omlaag na een tegenvallend handelsbericht. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het dit jaar op eigen kracht verwacht te realiseren.

PostNL (+3,6%) zat voor de derde achtereenvolgende dag in de lift nadat de post- en pakjesbezorger afgelopen maandag met meevallende kwartaalcijfers kwam. Kabelaar Altice Europe (+3,1%) lag er eveneens goed bij.

Smallcapfonds Accell kondigde aan zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten van de hand te doen. Beleggers reageerden enthousiast op de desinvestering van fietsenfabrikant. Het aandeel werd 6,1% meer waard.

Op de lokale markt leverde Ajax 1,8% in. De Amsterdammers voetbalden dinsdagavond gelijk tegen het Griekse PAOK in de voorronde van de Champions League.

Hunter Douglas ging 1,8% vooruit. De raambekleder boekte meer winst in het afgelopen halfjaar op een lagere omzet.

