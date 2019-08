Somber Wall Street spoelt winst AEX weg

Rond kwart voor vier stond de AEX-index 0,2% lager op 536,41, het laagste niveau sinds begin maart na eerder op de dag nog de dagpiek van 544,82 punten te hebben aangetikt. De AMX noteerde 0,3% lager op 806,41 punten.

Elders in Europa hielden de beurzen nog kleine winsten vast. Frankfurt en Parijs wonnen beide nog 0,3%.

Volgens Krist Plaizier, vermogensbeheerder bij Fintessa, werd de mooie herstelbeweging vanaf de start teniet gedaan doordat beleggers weer uit aandelen stapten en schuil zochten in de obligatiehavens onder meer nadat de Amerikaanse president Trump via een tweet opnieuw druk uitoefende op de Federal Reserve om de rente verder te verlagen. Zo dook de de rente op 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties naar het laagste niveau sinds medio 2016. „Beleggers blijven nerveus nadat Trump vorige week de geest uit de fles heeft gehaald met de aankondiging nieuwe importheffingen te gaan heffen op Chinese producten en China heeft teruggeslagen met de eigen munt. Niet alleen aandelen worden geraakt, maar ook grondstoffen, zoals ijzererts en olie.” Daarnaast wijst hij er op dat door de vakantieperiode koersen veel bewegelijker zijn dan normaal vanwege de lagere handelsvolumes. Wall Street moest bij de start weer flink terrein prijsgeven na de stevige opleving van een dag eerder.

Toch is er geen reden voor al te veel pessimisme, meent Plaizier. „De trend op de aandelenmarkten is nog steeds opwaarts. Met het einde van het cijferseizoen in zicht is het vooral wachten op de komende rentebesluiten van de Federal Reserve en de Europese Centrale bank. Verder heeft Trump er met het oog op de komende Amerikaanse verkiezingen belang bij om met China verder te werken aan een oplossing voor het handelsconflict. Zijn onderhandelingstactiek is om eerst zijn tegenstander de duimschroeven aan te draaien en daarna weer los te laten. ”

Ahold onderaan

In de AEX werd ABN Amro door beleggers 1,7% teruggezet. De bank moest een voorziening nemen van €114 miljoen vanwege een herstelprogramma om beter onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken bij zijn particuliere klanten. Vermogensbeheerder KBC Securities schrok van de mogelijke boete voor ABN Amro en verlaagde daarom het beleggingsadvies voor het bankaandeel in één klap van ’overwogen’ naar ’verkopen’.

Ahold Delhaize was ook in mineur en gleed 2,3% weg. Het supermarktconcern had in het tweede kwartaal last van stakingen in de Verenigde Staten, waardoor de winst daalde. Het moederbedrijf van Albert Heijn boekte wel meer omzet. Analisten bij Berenberg voorzien veel zwaardere omstandigheden in de tweede helft van het jaar.

ArcelorMittal belandde ook in de achterhoede met een koersdaling van 1,7%. De financiële concern gingen geukt onder de verdere daling van de rentestanden. De verzekeraars Aegon en NN Group lieten 1,7% respectievelijk 1,1% liggen. ING moest 0,5% afstaan.

DSM pluste 0,6%. Persbureau Bloomberg meldde dat het Amerikaanse chemieconcern DuPont overweegt zijn voeding- en biowetenschappendivisie in de etalage te zetten. Naast verkoop wordt gekeken naar verzelfstandiging of een speciaal soort fusie met een ander bedrijf. Voor die laatste optie zou onder meer speciaalchemiebedrijf DSM een mogelijkheid zijn.

Galapagos kon nog steeds op aardige kopersinteresse rekenen en won 1,3%. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en Relx fleurden 2,1% respectievelijk 1,7% op.

Uitverkoop bij Corbion

AMX-fonds Corbion dook 3,8% omlaag na een tegenvallend handelsbericht. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het dit jaar op eigen kracht verwacht te realiseren. Bos

PostNL (+2,9%) zat voor de derde achtereenvolgende dag in de lift nadat de post- en pakjesbezorger afgelopen maandag met meevallende kwartaalcijfers kwam. Signify (+2,1%) lag er eveneens goed bij.

Smallcapfonds Accell kondigde aan zijn verlieslatende Amerikaanse activiteiten van de hand te doen. Beleggers reageerden enthousiast op de desinvestering van fietsenfabrikant. Het aandeel vloog in reactie 7,8% omhoog.

Op de lokale markt leverde Ajax 1,8% in. De Amsterdammers voetbalden dinsdagavond gelijk tegen het Griekse PAOK in de voorronde van de Champions League.

Hunter Douglas ging 0,7% vooruit. De raambekleder boekte meer winst in het afgelopen halfjaar op een lagere omzet.

