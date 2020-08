Corbion krikt winstverwachting op

De virusuitbraak zorgde wel voor grote schommelingen bij de afzet. In het eerste kwartaal zag de onderneming door de coronacrisis de verkopen flink stijgen. Daarbij profiteerde Corbion van het wegvallen van de horeca en de daardoor toegenomen consumptie van verwerkt voedsel. Maar in het tweede kwartaal brachten veel klanten hun voorraden weer terug tot niveaus van voor de crisis, omdat ze merkten dat de bevoorradingsketen stand hield.

De totale omzet van Corbion ging in het eerste halfjaar uiteindelijk met ruim 4 procent omhoog tot dik 492 miljoen euro. Op autonome basis bedroeg de groei eveneens zo’n 4 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) viel circa 17 procent hoger uit op bijna 84 miljoen euro. De ebitda-winstmarge steeg naar 17 procent van ruim 15 procent een jaar eerder.

Verkooppatronen voorspelbaarder

Corbion rekent voor heel 2020 nu op een ebitda-marge van meer dan 17 procent. Eerder ging de onderneming voor het hele jaar nog uit van een marge rond de 15 procent. Het bedrijf houdt wel vast aan zijn eerdere voorspellingen voor de omzet. „Hoewel recentelijk de grootste volatiliteit in onze verkopen achter ons lijkt te liggen, zijn de verkooppatronen wat voorspelbaarder geworden en is het derde kwartaal positief begonnen, maar er zijn nog steeds grote onzekerheden in de toekomst als gevolg van de Covid-19-pandemie”, geeft Corbion verder aan.