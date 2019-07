Nieuwe meesters in horeca

V.l.n.r. Cees Helder, Laura en Dick Middelweerd van De Treeswijkhoeve, Remon van de Kerkhof en zijn vader, oud-international Willy van de Kerkhof.

Ons land heeft er weer twee meesters in de horeca bij: Maître Remon van de Kerkhof van De Treeswijkhoeve (**) in Waalre werd geïnaugureerd als 45e SVH Meestergastheer, terwijl Edger Groeneveld van ’t Nonnetje (**) in Harderwijk werd geïnstalleerd als 35e SVH Wijnmeester.