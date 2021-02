Kater bij Heinken en ABN zet rem op winst AEX

UBS Asset Management vierde vandaag dat zij al twintig jaar ETFs aanbieden. Marcel Danen, Executive Director van UBS, luidde daarom op afstand de gong. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 661.3 0.64 %

Na een voortvarende start hield de AEX woensdag een kleine winst in handen. De grote kopersinteresse bij Adyen na de cijfers geeft steun aan de handel. Beleggers doen Heineken en ABN van de hand in reactie op de resultaten. Randstad is ook in mindere doen.