Zon schijnt voor AEX, Adyen en KPN glimmen

De AEX-index noteert rond half een 0,7% stijging bij 661,9 punten. De Midkap-index gaat 0,1% achteruit naar 999,8 punten.

De FTSE in Londen stijgt 0,2%. Maar de beurzen in Parijs en Frankfurt verliezen 0,2%.

In Azië pakt de Nikkei bij 29.562,23 punten 0,2% winst. Shanghai wint 1,4%, de Hangseng noteert 1,9% hoger.

Cijfers van de Chinese industriële groei blijven vandaag achter bij verwachtingen. De markt rekent daarom op extra steun uit Peking. Aandelen uit de industrie en van autobouwers presteerden goed.

In New York tonen de futures voor opening van de drie grote beurzen om half vier rond 0,4% stijging. Dinsdag pluste alleen de Nasdaq. Nabeurs heeft Twitter meer omzet, maar een tegenvallende groei gemeld. Het aandeel zakte 5%. Driemaandsijfers van GM en Coca-Cola zullen een koersreactie ontlokken.

Volgens ING-marktanalist Simon Wiersma blijven Amerikaanse beleggers terughoudend. Het grote steunpakket dat president Biden voorstelt, $1900 miljard, zou geschonden uit de politieke arena kunnen raken. „Het zal naar verwachting eerder tussen de $1000 en $1500 miljard uitkomen.”

Vanmiddag volgt ook het Amerikaanse inflatiecijfer, relevant nu economen al weken reppen over een mogelijk flukse prijsstijging. In januari zou volgens analisten 0,3% meer inflatie zijn geweest, maand op maand vergeleken. De kerninflatie, zonder prijzen van energie en voedsel, zou 0,2% toename beslaan.

Over 2021 voorzien analisten dan 1,5% stijging. „Geen reden voor de Federal Reserve om de geldkraan snel dicht te draaien”, voorziet Wiersma.

De stemming blijft wat nerveus, merkt Jeroen Blokland, hoofd multi-assetbeleggingen bij Robeco. ,,Aanhoudende onzekerheid over massale vaccinatie en de heropening van de wereldeconomie is een reden. Dat kleine beleggers massaal naar opties trekken in plaats van gewone aandelen is een andere.” Er komt een risicopremie op aandelen te liggen. „En dat drukt de waardering.”

De risicovergoeding voor de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie blijft vandaag vlak bij 1,16%. De yield voor de Duitse Bund dikte iets aan tot -0,442%. Die voor Italiaanse schuld zakt tot 0,513%.

De euro sterkt opnieuw aan, met 0,1%, tot $1,2128. Cryptomunt bitcoin zakte 1% tot $46.563.

Adyen blijft sterk

In de AEX gaat koploper Adyen 9,1% omhoog. Online verkopen hielpen de betalingsverwerker in de tweede helft vam het jaar. Volgens Schutte is het opmerkelijk dat de cijfers een enthousiaste ontvangst krijgen. „De voorspoedige gang van zaken bij het online betalen kan geen verrassing meer zijn.”

KPN komt bovendrijven met een vooruitgang van 3,6%.

Biotechfonds Galapagos sterkt met 2,9% aan.

Staalreus ArcelorMittal wordt 2% hoger geholpen door meevallende resultaten bij de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp (+7%).

Onderin de AEX daalt Heineken 2,3%. Het bierconcern moet hard ingrijpen in de arbeidskosten. Zij schrapt 8000 banen. De topman waarschuwt: één op de vijf horecazaken valt om in de coronacrisis.

ABN Amro moet 2,3% afstaan. Het bankconcern boekte meevallende resultaten in het vierde kwartaal, maar liet weten vanwege het verliesjaar geen dividend uit te keren. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, zegt dat ABN met de huidige rentemarges in een moeilijke markt zit.

Randstad verliest 2,9% nadat de uitzender dinsdag 2,4% in de lift zat op meevallende kwartaalcijfers.

In de Midkap doet roestvaststaalmaker Aperam goede zaken met een winst van 1,5%. De producent van roestvast staal, heeft over het afgelopen kwartaal zijn winst fors verbeterd.

Bij de smallcaps gaat AMG, leverancier van mineralen en schaarse metalen, bovenaan op 4,5% koerswinst.

Beursbedrijf Euronext blijft vlak, zij komt nabeurs met kwartaalresultaten. Deutsche Börse, eigenaar van de grote Frankfurter Wertpapierbörse, meldt zich ook en zakt 0,6%.

