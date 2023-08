Zelfs binnen wijk verschil in premie voor autoverzekering

Zelfs wie binnen de eigen woonwijk of straat verhuist, kan ineens een veel hogere premie moeten betalen. Er zijn zelfs uitschieters mogelijk dat je op jaarbasis €380 meer moet betalen na een verhuizing binnen de eigen woonwijk. „Zelfs als je buurman precies even oud is als jij en precies dezelfde auto rijdt, dan nog betaal je dus misschien veel meer voor je autoverzekering dan je buurman”, zegt expert Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite. Gemiddeld steeg de premie met €22 op jaarbasis.

Willekeurige adressen

Geld.nl koos twaalf willekeurige adressen in Nederland en berekende daarvoor autoverzekeringspremies voor dezelfde auto en bestuurder, maar dan verderop in de straat naar een aangrenzende straat in dezelfde wijk. Daarbij werd uitgegaan van een all risk verzekering voor een Kia Niro uit 2019 met een bestuurder van 35 jaar met vijf schadevrije jaren. Er werden twintig autoverzekeraars meegenomen.

In bijna twee op de drie gevallen (64%) veranderde de premie, ook na een verhuizing over korte afstand. De premie kan ook dalen. Autoverzekeraars bepalen per postcode hoe hoog het risico is op schades. Daarbij wordt op diverse aspecten gelet, zoals de verkeersdrukte of de demografische samenstelling van de bewoners.

Hoewel het gemiddelde verschil in premie na een verhuizing hooguit enkele tientjes op jaarbasis is, zijn er uitschieters tot honderden euro’s bij bepaalde verzekeraars. Het is dan ook slim na een verhuizing opnieuw uit te zoeken of jouw verzekering nog steeds de beste optie is.