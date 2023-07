’Ik durfde na bedreiging niet meer alleen naar m’n auto te lopen’

Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdam - „Ik ben echt wel het type dat zijn mannetje staat, maar die dag en vooral ook de periode daarna, was ik echt bang”, vertelt Susanne Laverman over de bedreiging waar ze twee jaar geleden mee te maken kreeg op haar werk. Ze is hr-manager bij een importbedrijf. „We hadden een medewerker die frequent verzuimde. Op een gegeven moment had hij zich weer ziek gemeld, maar thuis was hij gedurende een aantal dagen niet bereikbaar. Toen heb ik - volgens ons verzuimprotocol - besloten om zijn loon tijdelijk op te schorten totdat hij zich weer zou melden.”