Grote beleggers kijken door cryptomalaise heen: ’Nog vertrouwen na FTX’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Het kaf wordt van het koren gescheiden in de cryptowereld. Ⓒ ANP/HH

Terwijl steeds meer cryptobedrijven in de problemen komen en de roep om strenger toezicht groter wordt, komt er bij grote beleggers in onder meer de bitcoin groeiend optimisme. Goldman Sachs steekt mogelijk tientallen miljoenen in ondernemingen actief in de cryptowereld.