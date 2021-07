’Basketbaltopper LeBron James om tafel met Nike over verkoop Springhill’

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Techwebsite The Information, dat eerder berichtte over een mogelijke verkoop, schreef dat het bedrijf tot 750 miljoen dollar zou kunnen opleveren.

LeBron James richtte Springhill Company vorig jaar op met zijn zakenpartner Maverick Carter. De twee combineerden een marketingbedrijf met twee andere ondernemingen.

Space Jam

Een daarvan is Springhill Entertainment, het bedrijf achter de film Space Jam: A New Legacy, waarin LeBron James de hoofdrol speelt en die later op woensdag in Nederland in première gaat. De ander is Uninterrupted, dat het HBO-praatprogramma The Shop produceert. Daarin praat en debatteert James met gasten in een kapperszaak.

Voor de oprichting van Springhill haalden James en Carter zo'n 100 miljoen dollar aan investeringen op.