Den Bosch compenseert mantelzorgboete

De gemeente is het principieel oneens met de keus van het kabinet om zorgverleners of zorgontvangers te korten op hun uitkering als ze vanwege hun situatie bij elkaar gaan wonen. Voor zover bekend is Den Bosch de eerste gemeente die op deze manier het randje van de wet opzoekt. ,,We zien wel waar het schip strandt'', zei wethouder Huib van Olden donderdag in een toelichting.

Sinds 2015 zijn gemeenten verplicht om de zogenoemde kostendelersnorm toe te passen bij ontvangers van een bijstandsuitkering. Het idee is dat mensen die bij elkaar wonen minder kosten maken en dus minder uitkering nodig hebben.

De korting geldt ook als mensen bij elkaar gaan wonen omdat er zorg nodig is. Den Bosch wil de discussie over de omstreden mantelzorgboete weer aanzwengelen. De Bossche CDA-wethouder hoopt dat een nieuw kabinet een structurele oplossing verzint. ,,Mantelzorgers zijn in onze ogen van onschatbare waarde. Het kan niet zo zijn dat zij financiële problemen krijgen omdat ze mantelzorg geven.''