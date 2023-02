Miljardenverlies Aegon door verkoop Nederlandse verzekeringstak

Een groot deel van de afwaardering in verband met de verkoop, €1,8 miljard, is in het afgelopen kwartaal al genomen, terwijl afronding van de deal in de zomer wordt verwacht.

Aegons operationele resultaat kwam met €488 miljoen over het afgelopen kwartaal 4% hoger uit dan vorig jaar, maar over het hele jaar gemeten was dit in 2022 met €1,9 miljard gelijkwaardig aan 2021. Van het resultaat van de laatste drie maanden van het afgelopen jaar kwam €220 miljoen uit Nederland, €233 miljoen uit Amerikaanse activiteiten.

Meer levensverzekeringen

Aegon zag verbeteringen in de verzekeringsresultate en een sterkere Amerikaanse dollar, die de gevolgen van de ongunstige aandelenmarkten meer dan goed maakten, schreef ceo Lard Friese in een toelichting. Met name de verkoop van levensverzekeringen in Amerika namen toe en ook de bankactiviteiten deden het beter.

De verzekeraar meldde bepaalde doelen om het resultaat te verbeteren een jaar eerder dan gepland te hebben afgerond en wil in juni nieuwe strategische plannen bekendmaken. Bij de jaarcijfers werd ook een nieuw aandeleninkoopprogramma à €200 miljoen aangekondigd. Als de verkoop doorgaat krijgt Aegon €2,2 miljard in contanten en een belang van 29% in de overnemende partij a.s.r..

Meer dividend

Uit dat belang verwacht Aegon in het lopende jaar een stevig interimdividend te ontvangen, bleek uit de raming voor de kasstroom voor 2023. Die zal eraan moeten bijdragen dat de kasstroom dit jaar -exclusief de Nederlandse activiteiten- ongeveer gelijk zal blijven op zo’n €600 miljoen, terwijl de kapitaal generatie -minus Nederland- moet uitkomen op minstens €1 miljard. Friese schrijft in het persbericht te streven ’naar een dividend van ongeveer 30 eurocent per gewoon aandeel (over 2022 stelt Aegon 23 cent voor -red,), een duidelijk bewijs van het vertrouwen dat wij stellen in onze strategie’.