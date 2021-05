Cryptomunt ether passeert voor het eerst de grens van 3000 dollar

Een aanleiding voor de stijging is mogelijk een rapport van vorige week dat de Europese Investeringsbank (EIB) een digitale obligatieverkoop zou kunnen lanceren op het ethereum-blockchainnetwerk.

Ether steeg 2% op de Bitstamp-exchange. De cryptomunt is tot nu toe meer dan 300% gestegen in het jaar, en overtreft daarmee de 95% stijging van de meer populaire bitcoin. Eind februari was ether voor het eerst meer dan $2000 dollar. Vervolgens zakte de koers wat in, waarna de stijging weer werd ingezet.

De koers van bitcoin stond maandagochtend op ruim $58.000.