'Outlook Refresco niet verrassend'

AMSTERDAM (AFN) - De verwachtingen die sap- en frisdrankbottelaar Refresco donderdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers afgaf waren weinig verrassend. En met de resultaten van boekjaar 2016 in de hand, lijkt het volgens marktvorsers van KBC Securities ook niet waarschijnlijk dat het oordeel over het bedrijf op korte termijn wordt gewijzigd, zo schreven ze in een rapport.