Snorfietsverkoop in vrije val door helmplicht; helft brommers elektrisch

Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisaties RAI Vereniging en Bovag en dataverzamelaar RDC. In de eerste negen maanden van 2021 werden er nog 42.965 snorfietsen verkocht. Nu zijn dat er slechts 25.834. De brancheorganisaties wijten het wegvallen van die verkoop aan helmplicht die vanaf 1 januari 2023 geldt. Dat maakt dit vervoersmiddel een stuk minder aantrekkelijk.

RAI Vereniging en Bovag zien daarom nu al een enorme verschuiving van snorfietsenverkoop naar aanschaf van bromfietsen. Sinds 2009 is de verkoop daarvan niet zo hoog geweest. Het aantal nieuw verkochte brommers, inclusief de speed pedelecs (snelle elektrische fietsen), is in de periode van januari tot en met september uitgekomen op 28.998, een stijging van 44% ten opzichte de eerste drie kwartalen van 2021.

Grote investeringen

Opvallend is de enorme populariteit van elektrische brommers. Bijna een op de twee verkochte bromfietsen en scooters is elektrisch en daarmee lopen deze vervoersmiddelen voorop in de verduurzaming van de mobiliteit. Volgens RAI Vereniging en Bovag is die populariteit het resultaat van grote investeringen die fabrikanten de afgelopen jaren hebben gedaan in uitbreiding van het aanbod elektrisch scooters, maar ook in snelle fietsen als de speed-pedelec die 7% meer verkocht is ten opzichte van de eerste kwartalen van 2021.

Piaggio (inclusief Vespa) is het populairste merk in de eerste drie kwartalen van 2022 met een aandeel van 13,7% in de totale brom- en snorfietsverkoop. La Souris (12,4%) en SYM (9,5%) volgen.

