Positieve lange termijn indices

AEX naar 510 en 564

Al geruime tijd beweegt de AEX op de maandgrafiek in een stijgingskanaal, ofwel een zigzagbeweging richting het noorden. Ook staan de maandcandles sinds halverwege 2012, jawel al weer bijna vijf jaar, boven een gestaag oplopende gemiddelde lijn, de 55 SMA trendvolgende indicator. Tel daarbij op dat de RSI als spanningsmeter steevast boven de 50-lijn beweegt en kom dan tot de bevinding dat beleggen op lange termijn nog steeds de moeite loont. Maar wat gaan de bulls doen met de 510 passage, de eerste rode streep in het veld? Mijn swingteller als versnellingsmeter staat deze maand op +1 en kan door naar +9, dus een stap over de rode lijn heen is een zeer aannemelijk scenario. Dan komt er ruimte vrij tot 564, gelijk aan de top in 2007, net voor de kredietcrisis. Kortom, de bulls zijn aan zet, zij hebben de meeste troeven in handen en mogen deze uitspelen richting 510 en 564. Er is veel ruimte voor een eventuele correctie tot 450, zonder dat de trend in gevaar komt.

Eurostoxx50 index gestaag omhoog

De Europese beursbarometer geeft aan dat er sinds 2013 een stijgende trendfase actief is, getuige de candles boven de SMA lijn die regelmatig als dynamische trendlijn de berentikken opvangt. Het ziet er niet naar uit dat deze trend in gevaar komt. Alle marktlensindicatoren staan immers in een plusstand, de UP status op mijn Dashboard is valide. Er is stijgingsruimte tot 3836, dus vanaf heden nog ruim 10% voordat het tijd wordt voor een top en correctie. Mocht dat gebeuren dan doemen de contouren op van een trading range. Dan zal deze index gaan zigzaggen tussen groen en rood. Zover is het nog niet. Voor nu bezien hoeveel witte strepen er nog bijkomen op het groen gekleurde beleggingsveld.

S&P500 in ijzersterke trend

Het koersverloop op het maandveld toont de kenmerken van een ijzersterke uptrend. Alle subjectieve en objectieve bevindingen wijzen in de richting van de bulls die vanaf 2011 een dominante positie innemen. Op dit moment is wederom een upswing gaande binnen het stijgingskanaal, de swingteller staat op +2, maar het stijgingspotentieel is minder groot dan bij de voorliggende swings. De bovenkant van het stijgingskanaal komt immers in zicht. De rode trendkanaallijn zou in de buurt van 2500 kunnen zorgen voor een rem op de bullenparade, om vervolgens een correctie naar circa 2100 aan te kondigen. De trend komt vooralsnog niet in gevaar, maar voor trendbeleggers is het wellicht interessant om bij topvorming rond 2500 toch wat winsten af te romen. Kortom, de bulls aan zet, hogere niveaus zijn aannemelijk, maar wat gaan ze doen boven in het stijgingskanaal?

NIKKEI bandbreedte

In tegenstelling tot de andere indices is er bij de Nikkei geen sprake van een gestage uptrend , maar wel een interessante trading range. Maar dat maakt de chart er niet minder aantrekkelijk op, in tegendeel zelfs. Tussen rood en groen zijn veelal significante koersbewegingen zichtbaar. Momenteel zijn de bulls druk doende met een upswing en ze bereiken bijna de bovenkant van de bandbreedte op 20950. De indicatoren herbergen meer stijgingspotentieel, maar als de bulls de trading range fase respecteren, dan zullen zij toppen bij de rode streep. Aansluitend ligt dan een downswing naar de bodysteunzone op 16000 in het verschiet. Kortom, beleggen in Japan is aantrekkelijk als je als swingtrader meedoet met de swings tussen 16000 en 20950.

