ING blijft huisbankier van Vlaamse overheid

ING België is sinds eind 2011 huisbankier van de Vlaamse overheid. Na een aanbesteding besloot de Vlaamse regering destijds om de Belgische banken Belfius (toen nog Dexia dat twintig jaar de huisbankier was) en KBC te vervangen. In 2015 werd het contract met ING verlengd. Voor de komende periode was een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Opnieuw trok ING aan het langste eind.

"Het aanbod van ING biedt verschillende voordelen voor de Vlaamse overheid", stelt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters. "Zo biedt de bankier een kredietlijn van 3,75 miljard euro aan, wat flexibiliteit creëert in het kasbeheer en bijdraagt tot het behoud van de gunstige rating van Vlaanderen."