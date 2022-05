Groeigeld om kennis personeel in kaart te brengen

De schaalbare oplossing van AG5 biedt inzicht in de vaardigheidskloof per team, locatie of regio. Zo kunnen werknemers op basis van hun kwalificaties worden ingepland, tijdig worden opgeleid en voldoet de organisatie aan de internationale regelgeving voor de betreffende sector. Internationale organisaties, zoals Jacobs Douwe Egberts, KLM en Toyota Boshoku, maken al gebruik van het platform.

„We zien dat organisaties moeite hebben met het inzichtelijk maken van welke werknemer gekwalificeerd is om een bepaalde machine kunnen bedienen of in een productielijn kunnen werken”, zegt Rick van Echtelt, oprichter van AG5. „Door technologische ontwikkeling wordt het tekort aan vaardigheden alleen maar groter en de kwalificatie complexer.”

AG5 heeft kantoren in Amsterdam en Berlijn en telt 21 werknemers. Het skills management platform is momenteel in 15 talen beschikbaar. Met de €1,2 miljoen wil het bedrijf het platform verder internationaliseren en multinationals intercontinentaal ondersteunen. Het bedrijf hoopt het team binnen twee jaar te verdubbelen en het aantal klanten te verviervoudigen.