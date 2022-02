’Aanval Oekraïne heeft gigantisch effect op onze economie’

De bevolking is er hoogopgeleid: „Het is daar geen Afghanistan. Met alle respect voor Afghanistan, natuurlijk.”

Oekraïne zit vol it-talent volgens de erediplomaat die zelf een consultancy-kantoor heeft in het land. „Meerdere Nederlandse bedrijven hebben het onderhoud en de ontwikkeling van hun computersystemen uitbesteed aan bedrijven in Oekraïne. Een andere grote Nederlandse sector zijn de agrarische bedrijven”, klinkt het. Bovendien zijn er Nederlandse productiebedrijven gevestigd. „ En Shell zit er, Unilever en andere grote organisaties.” Evenals het Nederlandse it-bedrijf Levi9, dat prins Bernhard oprichtte met Menno de Jong en dat er zo’n 300 Oekraïense werknemers heeft die zij zouden proberen te evacueren uit Kiev. Zij hebben ook een vestiging in Lviv, waar de Nederlandse ambassade in afgeslankte vorm eerder naartoe verhuisde.

Prins Bernhard jr. (l.) met zijn zakenpartner Menno de Jong. Ⓒ Foto PKB

Volgens De Sévrèn Jacquet krijgt de Russische schending van de Oekraïense soevereiniteit gigantische gevolgen voor de Nederlandse economie. „Onze handel met het land is niet extreem groot. We kopen er graan en landbouwproducten. En al zijn we de tweede investeerder in het land, onze institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen, zitten er niet. Maar de wereldmarkt verstoort dit enorm. We gaan een enorme inflatie tegemoet.”

Hoewel veel consulaire zaken worden behartigd door de ambassade in Den Haag, vraagt de consul zich af wat hij kan doen vanuit zijn kantoor aan het Amsterdamse Gustav Mahlerplein: „Met betrekking tot opvang en lokaal mensen helpen. Ik denk aan allerlei praktische zaken. Zoals de vluchtelingenstroom. Een vriend van mij is er advocaat. Hij vraagt wat te doen. Naar Polen vluchten en in een hotel gaan zitten? Net als iedereen mag hij omgerekend maximaal €3000 van de bank opnemen. En dan?”

Karel Burger Dirven, consul honorair van Oekraïne voor Zuid-Nederland. Ⓒ Foto De Telegraaf

Bij zijn aantreden als honorair consul zei hij nog: „Oekraïne biedt ontzettend veel kansen op het gebied van handel, economie, toerisme en human capital. De mogelijkheden zijn ongekend.” Dat was ruim anderhalf jaar geleden. „Poetin wil het Sovjet-rijk van weleer terug. Dat heeft hij zelf gezegd”, reageert De Sévrèn Jacquet inmiddels in navolging van zijn enige collega-consul van Oekraïne in ons land, Karel Burger Dirven. „Als we dit laten lopen, zegt hij straks: ’Nu Polen’.”