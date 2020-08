Bayern verslaat PSG ruim op merkwaarde

De Duitse grootmacht, die de laatste jaren op eigen kracht stevig aan de weg timmert, is volgens berekeningen van zakenblad Forbes iets meer dan $3 miljard waard. Vooral op commercieel gebied doet de recordkampioen uit München goede zaken met $1 miljard. Ook de tv-gelden dragen goed bij aan de verdiensten.

De merkwaarde van Paris Saint-Germain staat op ruime afstand van die van Bayern met iets meer dan $1 miljard. De commerciële deals bij de club uit de Franse hoofdstad bedragen in totaal $505 miljoen. Tv-gelden zijn goed voor $247 miljoen.

Champions League

Het pakken van ’de cup met de grote oren’ zal de merkwaarde van het winnende team een extra steun in de rug gaan geven. In de lucratieve Champions League ligt voor de winnaar van de finale in ieder geval een bedrag te wachten van $4 miljoen. Daarnaast is de komende Europese kampioen aantrekkelijker voor sponsors.

Toch zal het niet de meest waardevolle ploeg zijn die dit seizoen met de Champions League-eer mag strijken. Real Madrid steekt er in Europa nog steeds bovenuit. De recordhouder qua aantal gewonnen Champions Leagues heeft een merkwaarde van $4,2 miljard. Alleen al met commerciële zaken verdient de club uit de Spaanse hoofdstad $1,5 miljard.

Het kwakkelende Barcelona, waar Ronald Koeman de boel weer op de rails moet krijgen, neemt de tweede plaats in. De Catalaanse voetbalclub heeft een merkwaarde van iets meer dan $4 miljard.

Manchester United heeft de derde plek stevig in handen. De Britse voetbalclub staat ruim voor Bayern met een merkwaarde van $3,8 miljard.