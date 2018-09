Beperkte koersuitslagen op beurzen Azië

In Tokio eindigde de Nikkei met een min van 0,2 procent op 19.334,15 punten. De financiële fondsen in Tokio stonden iets onder druk door enige onrust rond Deutsche Bank, dat miljarden aan vers kapitaal wil ophalen.

Zo daalden de Japanse grootbanken Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ en Sumitomo Mitsui Financial tot 1 procent. Zakenbank Nomura leverde 0,5 procent in.

De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent. De Australische centrale bank hield de rente zoals verwacht onveranderd op 1,5 procent. De Australische economie groeide in het vierde kwartaal met 1,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode, toen er nog sprake was van een onverwachte krimp.

In Hongkong toonde de Hang Seng tussentijds een plus van 0,4 procent. De Kospi in Seoul won 0,6 procent.