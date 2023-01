Eerste krimp Nederlandse industrie in ruim anderhalf jaar

Industriebedrijven produceerden afgelopen november 0,2 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het was de eerste keer sinds februari 2021 dat de productie daalde op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder kromp de industrie 2 procent.

Niet in alle branches van de industrie was er sprake van minder productie. Zo groeiden bedrijven die machines maken, installeren of repareren nog hard. De helft van de industriebranches kromp, meldt het CBS.

Ondernemers in de industrie zijn in december wat optimistischer geworden. Ze zijn vooral positiever over de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. Daarbij speelt mee dat ondernemers in de Duitse industrie, die een belangrijke afzetmarkt vormen voor Nederlandse bedrijven, minder somber zijn dan eerder.

Consumentenuitgaven

Consumenten gaven in november voora meer uit aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, kappersbezoek of een bezoek aan een voetbalwedstrijd of restaurant gaven huishoudens meer uit. Vorig jaar golden op verschillende vlakken nog beperkingen vanwege corona. Aan eten besteedden huishoudens minder, net als aan bijvoorbeeld woninginrichting en elektrische apparaten.

De consumptie van huishoudens lag 2,7 procent hoger dan een jaar eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

De uitgaven aan diensten gingen in totaal ruim 7 procent omhoog. Diensten zijn goed voor meer dan de helft van alle consumptieve bestedingen van huishoudens, aldus het CBS. Aan voedingsmiddelen, dranken en tabak gaven huishoudens 4,1 procent minder uit. De bestedingen aan duurzame goederen, zoals auto's en woninginrichting, daalden met 2,7 procent.

Aan overige goederen, zoals aardgas en producten voor persoonlijke verzorging, werd in november 1,6 procent minder besteed. Huishoudens hebben vooral minder energie verbruikt doordat het weer in november 2022 zachter was dan een jaar eerder.