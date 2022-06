Premium Het beste van De Telegraaf

’De belteams staan al klaar, het wordt een drama’ Schiphol schrapt vluchten: honderdduizenden vakantiegangers gedupeerd

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Schiphol bleek niet berekend op de aantrekkende markt na corona. Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Luchtvaartmaatschappijen zullen de komende dagen tienduizenden vakantiegangers moeten omboeken of teleurstellen. Schiphol gaat definitief vluchten schrappen in de zomervakantie. De luchthaven maakt donderdag bekend hoeveel vluchten geschrapt moeten worden in verband met personeelsgebrek in met name de handbagagecontrole. „De luchtvaartmaatschappijen hebben al belteams klaarstaan, die de komende dagen reizigers moeten omboeken of annuleren. Het is een drama”