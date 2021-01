Nederlands Vion koopt Belgisch runderslachthuis

„Onze klanten willen zien wat ze kopen en waar het vandaan komt. Daarom werken we aan regionale ketens”, legt topman Ronald Lotgerink uit.

De Belgische onderneming is interessant vanwege de Belgische runderen. Die staan volgens Vion bekend om hun kwalitatief hoogwaardig vlees; in het bijzonder geldt dit voor het runderras Belgisch witblauw.

Bij Adriaens in Zottegem werken 126 medewerkers, die overgaan naar de nieuwe eigenaar. Naar eigen zeggen heeft het slachthuis de capaciteit om 2500 runderen per week te slachten. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

Vion heeft al slachterijen en andere productielocaties in Nederland en Duitsland. Ook heeft het concern, dat tevens plantaardige vleesvervangers maakt, verkoopondersteunende kantoren in dertien landen. In 2019 behaalde Vion met de 12.000 werknemers een omzet van 5,1 miljard euro.