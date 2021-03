Column: arme Europeanen profiteren niet van ECB-beleid

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de spaarrente naar 0% gebracht en aandelen- en obligatiekoersen omhoog gestuwd. Omdat vooral welgestelden aandelen en obligaties bezitten en middenklasse vooral spaart, is de ongelijkheid dankzij het ECB-beleid toegenomen. Dat is, althans, een veelgehoorde argumentatie. Het is echter ook de verkeerde argumentatie, aldus de ECB is een recent onderzoek.