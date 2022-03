Kunnen Chinese smartphones concurrentie aan met Apple of Samsung?

Financieel

’Apple maakt werk van abonnement voor iPhone’

Apple werkt aan een abonnementsdienst voor apparaten als de iPhone. In plaats van eenmalig honderden euro’s te betalen voor een nieuwe telefoon of tablet, kan daarvoor straks waarschijnlijk maandelijks worden betaald. De verwachting is dat het technologieconcern eind van dit jaar begint met deze die...