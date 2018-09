'Aalberts zet goede stap met ASML'

Aalberts maakte eerder op de dag bekend een meerjarige overeenkomst te hebben gesloten met ASML, onder meer gerelateerd aan de nieuwe EUV-technologie van het bedrijf uit Veldhoven. Dit gaat gepaard met en investering van 7 miljoen euro door Aalberts.

Dat is volgens KBC een ,,significante investering'', die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de groei van Aalberts in de komende jaren. De Belgische bank handhaafde zijn hold-advies voor het aandeel Aalberts, dat vrijdag kort na de opening 0,4 procent in de min stond in een licht negatieve AEX, op 34,51 euro.